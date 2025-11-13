Anderlecht : plus de deux ans de travaux chaussée de Mons à partir du 17 novembre

Un vaste chantier de réaménagement débutera ce 17 novembre sur un tronçon de la chaussée de Mons, à Anderlecht, dans le quartier de Cureghem. C’est ce que révèle La DH.

Le projet, porté par Bruxelles Mobilité, prévoit de transformer les abords du square Albert Ier et du square Vandervelde en un espace public unifié et verdurisé. La chaussée de Mons sera mise partiellement à sens unique, de nouvelles pistes cyclables seront créées le long de la voirie et du canal, et le rond-point du canal sera pérennisé.

Le chantier, initialement prévu pour l’été 2024, s’étalera finalement sur plus de deux ans et demi. “En raison de circonstances indépendantes de notre volonté”, indique Bruxelles Mobilité.

Les travaux seront réalisés en cinq phases, la première concernant la partie nord du rond-point jusqu’au printemps 2026. Des fermetures locales sont prévues sur un tronçon du quai Demets et de l’avenue Raymond Vander Bruggen, avec déviation via la rue de Birmingham.

En parallèle, des travaux sont également en cours sur la chaussée de Mons à Leeuw-Saint-Pierre, côté flamand, depuis 2020. Ceux-ci devraient se poursuivre jusqu’à la fin 2027, selon la ministre flamande Annick De Ridder (N-VA). À terme, la rénovation doit permettre d’améliorer le site propre du bus R70 reliant Bruxelles à Hal, et d’en accélérer la liaison.

