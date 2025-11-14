Passer la navigation
Anderlecht : le réaménagement de la chaussée de Mons divise

Un vaste chantier de réaménagement débute ce lundi sur un tronçon de la chaussée de Mons, dans le quartier de Cureghem.

Porté par Bruxelles Mobilité, le projet vise à transformer les abords des squares Albert Ier et Vandervelde en un espace public unifié et verdurisé. Mais derrière cette ambition se cachent des inquiétudes majeures pour les commerçants et les riverains, qui craignent une répétition des désagréments liés aux grands chantiers bruxellois.

■ Reportage de Gilles Joinau et Stéphanie Mira

