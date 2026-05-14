Anderlecht et l’Union s’affrontent en finale de la Coupe à 15h : tout ce qu’il faut savoir

Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise vont en découdre jeudi (15h00) sur la pelouse du stade Roi Baudouin dans ce qui sera la première finale 100% bruxelloise de la Coupe de Belgique de football. Le match sera diffusée sur La Une.

L’Union favorite Lauréate en 2024 et championne de Belgique en 2025, l’Union est à la recherche d’un troisième trophée depuis son retour au sein de l’élite en 2021. Les Saint-Gillois vont d’ailleurs débuter cette finale avec l’étiquette de favoris et sont au-devant d’une semaine cruciale. Après la finale de ce jeudi, les Unionistes se déplaceront au Club Bruges en championnat dans un match décisif pour le titre alors qu’un point sépare les deux équipes. Une finale qui aura une saveur particulière également pour David Hubert qui avait qualifié Anderlecht pour la finale en 2025 avant d’être remercié quelques semaines plus tard. “La motivation intrinsèque de gagner qui primera. Tout le reste est secondaire et peut être considéré comme une motivation externe“, a déclaré l’entraîneur saint-gillois mercredi en conférence de presse. ► Reportage | Rencontre avec Danny Ost, ancien joueur de l’Union et mémoire du foot bruxellois

Anderlecht l’outsider

Du côté anderlechtois, cette finale est une nouvelle occasion pour le club le plus titré du royaume de mettre la main sur un premier trophée majeur depuis la Supercoupe de Belgique en 2017. La Coupe de Belgique échappe d’ailleurs aux Mauves depuis 2008. Le RSCA reste sur trois défaites en finale contre le Club Bruges à deux reprises (2015, 2025) et contre La Gantoise (2022). À la lutte pour la 4e place en championnat, une victoire ce jeudi permettrait à Anderlecht de s’assurer d’un ticket européen pour la saison prochaine. Il s’agira du quatrième duel cette saison entre Saint-Gillois et Anderlechtois. Lors de la phase classique en championnat, l’Union s’était imposée 2-0 à domicile avant qu’Anderlecht ne prenne sa revanche lors du match retour (1-0). En Champions Playoffs, l’Union l’avait emporté 1-3 au Lotto Park le 26 avril dernier. ► Reportage | Rencontre avec Michou, une des plus grandes supportrices du RSCA

Aucune fan zone ne sera installée à Bruxelles mais le match sera diffusé sur écran géant au Lotto Park pour 5 euros. La réservation est ligne est fortement conseillée.

Un important dispositif de police, la Stib s’adapte

La police mettra en place un important dispositif de sécurité autour du stade. Les autorités promettent une présence policière visible autour et annoncent plusieurs mesures de mobilité pour éviter les tensions entre supporters. “Le football doit rester une fête pour tous”, rappelle la police Bruxelles-Capitale/Ixelles dans un communiqué diffusé ce mardi. Les services de police seront déployés “de manière visible, mais également discrète” dans l’espace public afin de garantir “une ambiance à la fois festive et sécurisée autour du match”.

► Reportage | Voici le dispositif policier prévu pour la finale