Coupe de Belgique: une finale sous haute sécurité

Ce jeudi, le football bruxellois a rendez-vous avec son histoire. Pour la première fois, deux clubs de la capitale s’affronteront dès 15h00 pour la finale de Coupe de Belgique : l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Un match sous haute sécurité: les autorités veulent éviter tout débordement. Suite aux affrontements et violences racistes de l’année dernière, une attention toute particulière sera apportée aux trajets des supporters.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Jacques Vermeer

La police mettra en place un important dispositif de sécurité autour du stade. Les autorités promettent une présence policière visible autour et annoncent plusieurs mesures de mobilité pour éviter les tensions entre supporters. “Le football doit rester une fête pour tous”, rappelle la police Bruxelles-Capitale/Ixelles dans un communiqué diffusé ce mardi. Les services de police seront déployés “de manière visible, mais également discrète” dans l’espace public afin de garantir “une ambiance à la fois festive et sécurisée autour du match”.

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Les autorités préviennent également que “tout trouble à l’ordre public fera l’objet d’une intervention adaptée”, afin d’assurer “la sécurité des participants, des supporters et du public”.

Une séparation stricte entre supporters

La police indique que “la gestion du trafic, du stationnement et des flux de supporters” sera organisée pour assurer “une séparation stricte entre les supporters des deux équipes, afin d’éviter tout risque de confrontation”. Les supporters sont invités à anticiper leurs déplacements et à arriver suffisamment tôt sur place. Les adaptations de circulation seront intégrées en temps réel dans les applications de navigation comme Google Maps et Waze.

Plusieurs mesures spécifiques entreront également en vigueur aux abords du stade. Le périmètre d’exclusion sera élargi pour les personnes visées par une interdiction de stade. Par ailleurs, “il sera interdit de placer des terrasses sur l’avenue Houba de Strooper” le jour du match. Les établissements horeca situés sur cette avenue devront aussi “servir les boissons uniquement dans des gobelets en plastique”.

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La police invite enfin le public à suivre ses réseaux sociaux pour obtenir “les informations pratiques et les mises à jour en direct” durant l’événement.