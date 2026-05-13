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Finale de la Coupe : rencontre avec Michou, une des plus grandes supportrices du RSCA

Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise vont en découdre jeudi (15h00) sur la pelouse du stade Roi Baudouin dans ce qui sera la première finale 100% bruxelloise de la Coupe de Belgique de football.

Une rencontre que Michou ne manquera pas.  C’est une figure que tout le monde connait au Sporting d’Anderlecht, Michou fait partie des plus grandes supportrices des Mauves. Nous l’avons retrouvé avant ce derby historique et la victoire de son équipe, elle en a rêvé plus d’une fois.

■Reportage d’Adeline Bauwin, Fréderic De Henau et Stéphanie Mira

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