AIS Saint-Josse: Ecolo dépose une proposition de commission d’enquête parlementaire distincte

Alors que la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois bat son plein, une autre commission d’enquête sera-t-elle lancée, cette fois sur l’AIS Saint-Josse?

Ecolo a déposé une proposition de commission d’enquête sur l’AIS Saint-Josse pour “entendre les responsables, examiner les organes de tutelle, établir les responsabilités – politiques et administratives -, et formuler des recommandations concrètes pour que plus jamais des logements destinés aux plus précaires ne soient distribués comme des faveurs personnelles“, déclare le député Kalvin Soiresse Njall dans un communiqué.

Cette proposition intervient alors que plusieurs partis, dont le MR et la Team Fouad Ahidar, plaidaient pour l’élargissement de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois. Ecolo s’y est directement opposé : “Ce serait une erreur. Les AIS et les SISP sont deux secteurs institutionnels distincts, avec des mécanismes de contrôle différents. Mélanger les deux, c’est risquer de ne faire la lumière ni sur l’un ni sur l’autre“, justifie le député écologiste. “Les écologistes plaident pour que cette commission soit mise en place après celle qui planche sur les éventuelles irrégularités au Foyer Anderlechtois.”

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Pour Kalvin Soiresse Njall, il revient aux parlementaires d’enquêter sur cette affaire afin d’améliorer les mécanismes de contrôle et d’éviter que de telles irrégularités se reproduisent. : “Le secteur mérite d’être soutenu, il joue un rôle essentiel dans la lutte contre la crise du logement abordable. (…) Bruxelles, des dizaines de milliers de ménages attendent un logement abordable. Le moins que nous leur devons, c’est de garantir que les règles du jeu sont respectées. Cette commission d’enquête, c’est une question de justice.”

Auprès de la DH, le MR admet revoir sa position et propose de faire toute la lumière sur cette affaire “dans un second temps“.

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