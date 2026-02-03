Adolescent immolé par le feu à Anderlecht : la mère de la victime témoigne

Le parquet a donné davantage de précisions ce mardi. La mère de la victime a aussi témoigné.

Vendredi 30 janvier, une bagarre entre plusieurs jeunes aurait éclaté vers 19 heures sur l’avenue Docteur Zamenhof à Anderlecht. Plusieurs d’entre eux auraient alors aspergé un des jeunes avec un produit inflammable. La victime, un adolescent de 15 ans, a été grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital pour y être soignée et ses jours ne sont plus en danger, mais elle devra suivre une rééducation de plusieurs mois.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et a saisi un juge d’instruction pour tentative d’assassinat. Le laboratoire de la police fédérale et un expert incendie se sont rendus sur place pour effectuer les premières constatations. Un médecin légiste a également été désigné pour examiner les blessures de la victime.

Interrogée par nos confrères de Het Laatste Nieuws, la mère de la victime explique que cette dispute fait suite à un règlement de compte entre deux bandes de jeunes pour “une raison toute banale“. Lors de cette dispute, un jeune aurait allumé un cocktail molotov et l’aurait lancé sur le dos de la victime dont la doudoune aurait immédiatement pris feu. “Un ami lui a crié de courir vers le canal, à quelques dizaines de mètres de là, et de sauter dedans. Il y est parvenu en puisant dans ses dernières forces. Il était déjà en feu depuis au moins une minute“, explique la mère. Un saut dangereux étant donné que l’adolescent ne savait pas nager. “Heureusement, deux amis se sont précipités à sa suite et l’ont immédiatement sorti du canal. Ils seront à jamais mes deux héros. Sans eux, mon fils ne serait tout simplement plus là.”

Trois mineurs interpellés

Le parquet a annoncé qu’un suspect mineur de 16 ans avait été identifié et mis à la disposition du parquet de Flandre orientale, section Termonde. Deux autres suspects, âgés de 14 et 15 ans, domiciliés dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde se sont présentés à la police et seront mis à la disposition du parquet de cet arrondissement.

Des actes d’enquête sont encore en cours afin d’identifier d’autres suspects dans ce dossier. Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne fera aucun autre commentaire.

Le bourgmestre a rencontré la famille de la victime

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps se dit “effaré de ce nouveau témoignage de la banalisation de l’ultra-violence dans notre société“. En signe de solidarité, le bourgmestre et le chef de corps de la zone police Midi, Jurgen De Landsheer, se sont rendus au domicile de la famille de la victime “afin de leur exprimer leur compassion et leur soutien”, annonce son cabinet dans un communiqué.

Fabrice Cumps en appelle, par ailleurs, “à une prise de conscience qui passe notamment par le renforcement des dispositifs éducatifs pour éviter que nos jeunes se retrouvent dans ces spirales mortifères“. Le cabinet précise que “des contacts s’organisent avec les établissements scolaires fréquentés par plusieurs jeunes concernés par ces faits, afin d’assurer un suivi adéquat et prévenir toute escalade“.

