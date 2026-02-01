Anderlecht : un adolescent grièvement blessé après une immolation, trois mineurs interpellés

Une scène de violence extrême s’est produite ce vendredi en fin d’après-midi à Anderlecht. Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé après avoir été immolé par le feu sur une plaine située entre l’avenue du Docteur Zamenhof et le quai de Biestebroeck.

Selon les premières informations relayées par La Capitale, la victime aurait été aspergée d’un produit inflammable, provoquant un embrasement soudain et particulièrement violent. D’après un témoin cité par Sudinfo, le jeune se serait alors jeté dans le canal afin d’éteindre les flammes.

Grièvement brûlé, l’adolescent, dont le pronostic vital est engagé, a été transporté à l’hôpital des grands brûlés de Neder-Over-Heembeek. Trois suspects, également mineurs, auraient été interpellés dans le cadre de l’enquête.

Les circonstances exactes des faits restent à déterminer.

Rédaction