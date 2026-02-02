Un jeune de 15 ans immolé à Anderlecht : des témoins racontent l’avoir vu “courir en hurlant”

L’immolation par le feu d’un adolescent de 15 ans par trois individus sur le quai de Biestebroeck à Anderlecht choque dans le quartier. Les faits se sont déroulés ce vendredi soir, vers 18h45, sous le regard de passants et d’habitants.

“C’était horrible“, témoigne Thierry auprès de Het Laatste Nieuws. Il raconte avoir vu ce “garçon“, en insistant sur son jeune âge, “courir partout en hurlant“. Un autre témoin décrit “une petite lueur” se transformer en quelques secondes en flammes “jusqu’à plusieurs mètres au-dessus de sa tête“. “Ses vêtements étaient en flammes et il essayait de les enlever“, se souvient le témoin, également interrogé par nos confrères.

Le jeune homme s’est rapidement dirigé vers le canal, qui n’était pas très loin, et a plongé. Plusieurs témoins ont tenté de le sortir de l’eau, avant que la police et les ambulances n’arrivent.

Le parquet de Halle-Vivorde en dit plus au quotidien flamand sur l’état de la victime : l’adolescent est “gravement brûlé“, particulièrement aux jambes, mais son état est désormais stable. Selon le parquet, un tiers de son corps a été brûlé. Il est actuellement soigné au centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek.

Pourquoi le garçon a-t-il été aspergé de liquide inflammable et immolé ? L’enquête est en cours, menée par la zone de police de Bruxelles-Sud. “Plusieurs mineurs pourraient être impliqués, dont deux originaires de l’arrondissement de Hal-Vilvorde et un de Termonde“, a indiqué ce dimanche le parquet de Flandre orientale. “Ce dernier, un garçon de 16 ans, a été présenté dimanche après-midi devant le juge de la jeunesse à Termonde. Le juge l’a confié pour trente jours au centre de détention De Grubbe. Le rôle exact de ce mineur dans les faits liés à l’immolation et/ou les faits qui ont précédé cette immolation devra être déterminé par une enquête plus approfondie. Cette enquête est en cours auprès de la police de la zone Midi.”.

Le bourgmestre a rencontré la famille de la victime

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps se dit “effaré de ce nouveau témoignage de la banalisation de l’ultra-violence dans notre société“. En signe de solidarité, le bourgmestre et le chef de corps de la zone police Midi, Jurgen De Landsheer, se sont rendus au domicile de la famille de la victime “afin de leur exprimer leur compassion et leur soutien“, annonce son cabinet dans un communiqué.

Fabrice Cumps en appelle, par ailleurs, “à une prise de conscience qui passe notamment par le renforcement des dispositifs éducatifs pour éviter que nos jeunes se retrouvent dans ces spirales mortifères“. Le cabinet précise que “des contacts s’organisent avec les établissements scolaires fréquentés par plusieurs jeunes concernés par ces faits, afin d’assurer un suivi adéquat et prévenir toute escalade“.

