Plaisirs d’été 2026: le programme est dévoilé par la Ville de Bruxelles

Les Plaisirs d’été ont officiellement été présentés mercredi matin au bord du canal de Bruxelles, en présence du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et de l’échevine en charge des grands événements et de la culture, Nawal Ben Hamou.

La programmation s’articule autour de quatre événements : le Vaux Hall Summer, Quai d’Été, Classissimo et le Brussels Dance Festival.

Le coup d’envoi des festivités sera donné par une exclusivité, PRODIGY12, une installation immersive mêlant spectacle vivant et technologies de pointe, qui investira la place De Brouckère du 19 juin au 23 août.

Le Vaux Hall Summer, proposera du 17 juin au 19 juillet, au parc de Bruxelles/Royal, des concerts en plein air, cinéma sous les étoiles, performances, ateliers, guinguette et activités participatives.

Du 2 au 19 juillet, Quai d’Été reviendra pour une deuxième édition et investira le canal de Bruxelles, sur le quai des Péniches, dans une formule élargie sur 18 jours, contre 11 l’année dernière. Trente-huit croisières musicales seront également proposées au départ du quai.

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“Réinvestir le quai pour cette deuxième édition de Quai d’Été était une évidence“, a souligné Nawal Ben Hamou, qui a insisté sur la volonté de décentraliser la programmation.

Classissimo, qui fête ses 20 ans, se tiendra du 5 au 11 août au Théâtre royal du Parc, avec des concerts de musique classique, gratuits pour les jeunes et les étudiants. Cette édition sera dédiée à son fondateur, Georges Dumortier, décédé récemment.

L’été se ponctuera par le Brussels Dance Festival, du 14 au 23 août, qui transformera le centre-ville en vaste scène chorégraphique. Fruit d’une coconstruction réunissant artistes, écoles, compagnies, collectifs et institutions culturelles bruxelloises, il affiche une ambition claire : faire de Bruxelles une capitale européenne de la danse à l’horizon 2030.

“Cet été, le plus dur sera de choisir“, a ironisé Philippe Close. “C’est une des saisons phares à notre niveau pour proposer aux Bruxellois, mais aussi aux visiteurs, une programmation diversifiée“, a déclaré la directrice générale de Brussels Major Events, Delphine Romanus.

Autre nouveauté, les festivités s’étendent cette année au parc du Cinquantenaire avec le Pavi’On Summer, fruit d’une collaboration entre Brussels Major Events et les Maisons de quartier, avec le soutien de la Ville de Bruxelles. Cet espace sera dédié à des activités créatives et ludiques, destiné à un public familial, de début juillet à fin août.

“C’est la deuxième édition“, a ajouté Delphine Romanus. “Les Maisons de quartier organisent beaucoup de choses à l’année au Pavi’On. C’est l’occasion de donner un coup de projecteur sur ce beau lieu qui a été complètement refait, et qui est un petit écrin de verdure dans le Cinquantenaire.”

Belga – Photo : Belga Image