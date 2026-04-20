Le Béarn et le Pays basque seront les invités de Plaisirs d’Hiver 2026

Plaisirs d’Hiver 2026 mettra à l’honneur le Béarn Pyrénées et le Pays basque, a annoncé lundi la Ville de Bruxelles. L’événement de fin d’année se tiendra du 27 novembre 2026 au 3 janvier 2027 dans le centre de la capitale, à l’occasion de sa 25e édition.

Chaque année, Plaisirs d’Hiver attire en moyenne quatre millions de visiteurs, rappelle la Ville, qui veut à travers ce rendez-vous renforcer l’attractivité touristique, culturelle et économique de Bruxelles tout en proposant une expérience “accessible, festive et qualitative“.

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Pour cette nouvelle édition, la Ville a choisi comme invitées d’honneur deux composantes du département français des Pyrénées-Atlantiques. Le Pays basque sera notamment présenté à travers Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, la côte atlantique et le sommet de La Rhune. Le Béarn mettra, lui, en avant ses vallées, ses stations de ski, la ville de Pau et les vignobles de Jurançon.

La collaboration se traduira par la création d’un village basco-béarnais sur la place de la Bourse. Selon la Ville, cet espace doit proposer “bien plus qu’un marché“, avec une mise en avant des saveurs, de l’artisanat et de la culture de ces territoires.

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Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a estimé que ce partenariat s’inscrivait naturellement dans l’esprit de Plaisirs d’Hiver, évoquant des territoires “au patrimoine exceptionnel” et “à la culture vivante“. De son côté, le président de l’Agence départementale du tourisme 64, Jacques Pédehontaà, a dit vouloir représenter “le département 64 dans toute sa diversité” devant le public belge.

La programmation complète de Plaisirs d’Hiver 2026 sera dévoilée à l’automne. Le site internet de l’événement n’a pas encore été entièrement mis à jour.

Belga