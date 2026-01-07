Plus de 4,3 millions de visites lors de l’édition 2025 des Plaisirs d’Hiver

L’édition 2025 de Plaisirs d’Hiver a rassemblé 4.355.253 visites entre le 13 novembre et le 7 janvier, a annoncé mercredi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Le chiffre confirme l’attractivité de la capitale comme destination hivernale majeure, selon la Ville.

La fréquentation cumulée dépasse les 4 millions de visiteurs et visiteuses. Parmi eux, 1.504.729 provenaient de la Région bruxelloise, 1.170.131 de Flandre et de Wallonie, tandis que 1.638.683 visiteurs étaient internationaux, principalement originaires de France, d’Espagne et du Royaume-Uni. Les hausses les plus marquées ont été observées auprès des publics venus de Pologne, de Chine et du Portugal.

La journée la plus fréquentée de l’édition a été le samedi 13 décembre, avec près de 200.000 visiteurs.

Pour obtenir ces chiffres de fréquentation, la Ville de Bruxelles travaille en partenariat avec l’opérateur Proximus qui, à l’aide d’antennes placées dans la zone, va capter les signaux émis par les téléphones des visiteurs présents.

“Ce marché de Noël démontre qu’il sait rassembler tout le monde, tant les touristes que les Belges“, a souligné Philippe Close, évoquant le résultat d’un travail mené sur le long terme pour renforcer l’attractivité hivernale de Bruxelles.

Parmi les animations, la patinoire de la place De Brouckère a accueilli 46.913 visiteurs, tandis que le curling a réuni 4.401 participants. L’édition a également mis en avant des projets solidaires mobilisant 22 associations.

La 25e édition de Plaisirs d’Hiver est annoncée du 27 novembre 2026 au 3 janvier 2027.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Charles Carpreau