Le secteur non-marchand manifestera ce jeudi : “La patience des salariés est à bout”

Les syndicats du non-marchand mèneront une action ce jeudi. Ils réclament l’ouverture d’un dialogue social.

Depuis deux ans, le front syndical demande au gouvernement d’entamer des consultations afin d’investir dans le secteur et d’améliorer les conditions de travail dans l’ensemble du secteur “Or, les consultations avec le gouvernement flamand n’ont même pas encore commencé. Quant au gouvernement fédéral, un accord ne serait possible qu’en 2028“, a déploré Evert Persoon, secrétaire de la FGTB.

Les syndicats exigent donc un budget, un programme et un calendrier pour les consultations. “La patience des salariés est à bout“, a affirmé le syndicat socialiste.

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Pour appuyer leurs revendications, plusieurs centaines de militants manifesteront dans les rues de Bruxelles jeudi. Des actions sont également organisées sur les lieux de travail, dans diverses institutions, afin d’attirer l’attention sur le secteur.

Le secteur du non-marchand est très vaste. Il englobe des hôpitaux, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des services d’aide à domicile, la garde d’enfants et les soins de santé mentale.

Belga – Photo : Belga