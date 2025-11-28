59 % des Bruxellois soutiennent la réduction du trafic dans les quartiers denses

C’est ce que révèle une enquête de l’Asbl Les Chercheurs d’Air.

L’enquête indique que 59 % des habitants de la capitale se disent favorables à une diminution du trafic automobile dans les zones les plus peuplées. Les jeunes (68 %) et les ménages avec enfants (63 %) y adhèrent davantage, tandis que les propriétaires de voiture se montrent plus réticents (46 %).

Le sondage, réalisé entre fin mars et début avril auprès de 1001 Bruxellois, vient d’être publié alors qu’Anderlecht traverse une vive controverse autour du réaménagement de la chaussée de Mons et du pont de Cureghem.

Le débat est d’autant plus sensible que Cureghem figure parmi les quartiers les plus denses de Bruxelles : la maille Cureghem-Bara atteint 21 068 habitants au km², bien au-dessus de la moyenne régionale (7 693 habitants au km²). Le projet, qui prévoit un sens unique, de nouvelles pistes cyclables, une végétalisation de l’espace public et la suppression de places de stationnement, divise profondément riverains et élus.

Pour l’Asbl, Les Chercheurs d’Air, ces résultats témoignent d’un soutien aux mailles apaisées. “Nous demandons aux élus et élues des 19 communes et de la Région bruxelloise de créer de nouveaux quartiers apaisés”.

