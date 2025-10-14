185 nouveaux logements dans le quartier Heyvaert: des associations s’y opposent, faute de garanties

À Molenbeek, des comités de quartier contestent un projet immobilier qu’ils jugent porteur de gentrification et dépourvu de garanties sociales.

Un projet de 185 logements accompagnés d’équipements et de surfaces d’activités productives devrait sortir de terre à Molenbeek, en plein cœur du quartier populaire Heyvaert. Il prendrait la place de l’entreprise Aciers Waters, installée dans le quartier depuis les années 20. Le projet, porté par le développeur Revive, passe en commission de concertation ce mardi 14 octobre.

Pour le Comité Heyvaert/Liverpool La Rue, IEB, le CRU, le Comité 1070 contre la gentrification et le Comité Porte NinovePo ort, “le projet présente en l’état, nombre de carences au regard de son quartier d’implantation et des nécessités qui y règnent“. C’est dans un communiqué commun que plusieurs points sont dénoncés.

Il est question de 38 logements sociaux sur les 185 prévus. Toutefois, les associations signalent que “au vu des derniers échanges qui ont eu lieu lors d’une soirée d’information le 9 septembre 2025, il apparaît qu’en l’état aucun opérateur public ne s’est présenté pour réaliser la part de logements sociaux“. Autrement dit, les logements sociaux pourraient, selon les auteurs du communiqué, ne jamais voir le jour. “Nous sommes dans un quartier ne disposant que de 2 % de logements sociaux dans une commune, Molenbeek, où le loyer moyen a augmenté de 7,39 % en un an, avec une population fortement fragilisée sur le plan économique“, rappellent les associations.

► Lire aussi | Le gouvernement bruxellois approuve définitivement le PAD Heyvaert

Hors de question pour les comités et associations que le projet soit lancé “sans garantie de réalisation d’un minimum de 25 % de logements sociaux“.

Les équipements collectifs prévus, tels que les maisons médicales, la maison de quartier et la salle de sport, sont aussi menacés. “Le promoteur a déclaré qu’elles n’étaient que des recommandations émises par la Région“, assurent les associations. Elles exigent donc “que les espaces d’équipement atteignent 10 % de la superficie du projet“.

Le grand espace ouvert, présenté comme une “prairie“, sera “semi-public“. Les associations craignent qu’il ne soit pas accessible aux habitants du quartier et voudraient que l’îlot soit orienté vers la rue de Liverpool.