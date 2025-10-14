185 nouveaux logements dans le quartier Heyvaert: des associations s’y opposent, faute de garanties
À Molenbeek, des comités de quartier contestent un projet immobilier qu’ils jugent porteur de gentrification et dépourvu de garanties sociales.
Un projet de 185 logements accompagnés d’équipements et de surfaces d’activités productives devrait sortir de terre à Molenbeek, en plein cœur du quartier populaire Heyvaert. Il prendrait la place de l’entreprise Aciers Waters, installée dans le quartier depuis les années 20. Le projet, porté par le développeur Revive, passe en commission de concertation ce mardi 14 octobre.
Pour le Comité Heyvaert/Liverpool La Rue, IEB, le CRU, le Comité 1070 contre la gentrification et le Comité Porte NinovePo ort, “le projet présente en l’état, nombre de carences au regard de son quartier d’implantation et des nécessités qui y règnent“. C’est dans un communiqué commun que plusieurs points sont dénoncés.
Il est question de 38 logements sociaux sur les 185 prévus. Toutefois, les associations signalent que “au vu des derniers échanges qui ont eu lieu lors d’une soirée d’information le 9 septembre 2025, il apparaît qu’en l’état aucun opérateur public ne s’est présenté pour réaliser la part de logements sociaux“. Autrement dit, les logements sociaux pourraient, selon les auteurs du communiqué, ne jamais voir le jour. “Nous sommes dans un quartier ne disposant que de 2 % de logements sociaux dans une commune, Molenbeek, où le loyer moyen a augmenté de 7,39 % en un an, avec une population fortement fragilisée sur le plan économique“, rappellent les associations.
► Lire aussi | Le gouvernement bruxellois approuve définitivement le PAD Heyvaert
Hors de question pour les comités et associations que le projet soit lancé “sans garantie de réalisation d’un minimum de 25 % de logements sociaux“.
Les équipements collectifs prévus, tels que les maisons médicales, la maison de quartier et la salle de sport, sont aussi menacés. “Le promoteur a déclaré qu’elles n’étaient que des recommandations émises par la Région“, assurent les associations. Elles exigent donc “que les espaces d’équipement atteignent 10 % de la superficie du projet“.
Le grand espace ouvert, présenté comme une “prairie“, sera “semi-public“. Les associations craignent qu’il ne soit pas accessible aux habitants du quartier et voudraient que l’îlot soit orienté vers la rue de Liverpool.
Enfin, les auteurs du communiqué affirment que le projet échappe aux charges d’urbanisme grâce à la promesse, incertaine, de logements sociaux, tout en prévoyant trop peu de places de stationnement, accentuant la pression sur le quartier.
Pour les comités, ce projet illustre une gentrification qui risque d’aggraver les difficultés sociales sans réelle contrepartie pour les habitants.
Le promoteur répond aux critiques : “On a été consciencieux”
Contacté, le promoteur Revive précise que ce sont des problèmes budgétaires de la commune de Molenbeek et de la Région qui mettent à mal certains points du projet.
En ce qui concerne les logements sociaux : “On a été consciencieux et on a fait le travail en amont en contactant les différentes instances publiques“, assure Geoffrey de Hemptine, Project Developer chez Revive. “Elles se sont toutes retirées au fur et à mesure en raison d’incertitudes budgétaires de leur côté“. Le promoteur regrette cette situation, mais rassure : cela ne met pas en péril les logements sociaux, qui sont prévus dans le permis d’urbanisme. Les autorités proposent que, si aucun opérateur public n’est en mesure d’acheter ces logements sociaux d’ici un an, Revive les loue ou les vende à des ménages sur liste d’attente.
Même constat pour les équipements collectifs: “On a déjà noué des contacts avec plusieurs organismes, on a eu des conversations très intéressantes. Malheureusement, vu la situation politique et budgétaire actuelle, la plupart des organisations qui étaient intéressées ont l’une après l’autre mis leur participation en pause“. Revive admet ne pas encore avoir de garantie que les espaces collectifs seront occupés dès le premier jour, mais n’enterre pas l’idée. “À partir du moment où c’est dans le permis qu’il doit y avoir des surfaces d’équipement, elles seront là”, répond Geoffrey de Hemptine.
► Lire aussi | L’avenue Charles-Quint transformée en un “magnifique boulevard urbain”: l’administration donne son feu vert
Enfin, l’accessibilité de la “prairie” a aussi été prise en compte par Revive. “On a mis en place toute une série de choses pour consulter les riverains. Il y avait dix personnes, des habitants et les comités de quartier. Quand on a entendu que c’était le point le plus important, on a été voir la commune. Molenbeek nous a dit qu’il n’y avait pas l’argent pour gérer cet espace, la Région nous a répondu la même chose“. Le promoteur a donc décidé d’aider les riverains à créer une ASBL qui aura un droit d’usage à long terme sur cet espace avec des obligations de l’entretenir, d’où la notion de “semi-public”.
Plus globalement, Geoffrey de Hemptine assure que le projet est bien accueilli par les habitants rencontrés par Revive. “Ce public était plutôt content d’avoir un projet qui amène de nouveaux habitants dans le quartier“, explique-t-il. “Ce quartier est loin du centre de Molenbeek et loin du centre d’Anderlecht. Certains habitants se sentent délaissés, peu nombreux. La plupart des habitants rencontrés sont satisfaits“.
L’enquête publique pour ce projet s’est terminée ce début octobre. Ce mardi après-midi a lieu la commission de concertation. La réponse sera publiée plusieurs jours plus tard. Revive espère démarrer le chantier d’ici mi-2026.
M.D. – Photo : BX1