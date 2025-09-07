L’avenue Charles-Quint transformée en un “magnifique boulevard urbain”: l’administration donne son feu vert

L’administration bruxelloise a délivré un permis d’urbanisme pour le réaménagement complet de l’avenue Charles-Quint, un axe important d’accès et de sortie à la capitale, annoncent dimanche dans un communiqué Ans Persoons, secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, et Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

L’avenue Charles-Quint porte les marques des années ’60, époque à laquelle elle a été aménagée en autoroute urbaine reliant directement le centre-ville à l’E40, dans la prolongation du tunnel Annie Cordy. L’axe doit être “transformé en un magnifique boulevard urbain avec de nombreux arbres et plantations, des pistes cyclables sécurisées et une attention particulière accordée à la régularité des transports publics et à la fluidité du trafic automobile“.

Le projet de Bruxelles Mobilité, qui a été adapté et affiné à la suite des remarques des habitants, des communes et des instances consultatives, a reçu le feu vert d’urban.brussels, expliquent les deux membres du gouvernement en affaires courantes. Elles insistent sur la nécessité d’y créer “un environnement scolaire sécurisé“, tout en s’attaquant “à un point noir à l’entrée du tunnel Annie Cordy et de la basilique“.

L’avenue Charles-Quint conservera sa fonction d’axe routier important pour la circulation automobile avec 2 x 2 bandes de circulation et des bandes de pré-sélection aux carrefours. Un terre-plein central vert d’au moins 120 cm de large sera aménagé.

Le projet prévoit des trottoirs plus larges et des pistes cyclables séparées qui rejoindront la future Cyclostrade flamande C2.

Quatre squares seront créées à hauteur du clos Louis Banken, du clos Willy Chambon, de la rue Oscar Maesschalck, et de la rue de Termonde. La place Marguerite d’Autriche est elle aussi intégrée au projet avec l’objectif de réaliser un maillon manquant de la promenade verte régionale.

Belga – Photo : Belga Image