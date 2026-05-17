Des milliers de personnes manifestent à Bruxelles contre la Nakba et la guerre à Gaza

Plusieurs milliers de personnes, 12.000 selon les organisateurs, manifestent dimanche après-midi dans les rues de Bruxelles à l’appel de nombreuses organisations pro-palestiniennes, syndicales et associatives pour dénoncer la guerre à Gaza, la Nakba et ce que les organisateurs qualifient de “complicité” européenne et belge envers Israël.

Le cortège s’est élancé vers 15h00 de la gare du Nord pour rejoindre la gare Centrale. Les manifestants brandissaient principalement des drapeaux palestiniens et des pancartes appelant à “mettre fin au génocide“, à “sanctionner Israël” ou encore à suspendre l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.

Les organisateurs ont rappelé que la mobilisation s’inscrivait dans le cadre des commémorations de la Nakba, terme signifiant “catastrophe” en arabe et désignant l’exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l’État d’Israël en 1948. Plusieurs prises de parole ont dénoncé la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza, les déplacements de population et la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

Dans leur appel à manifester, les organisateurs réclament notamment “la fin immédiate de tous les transferts d’armes vers Israël“, des sanctions contre les auteurs de violations du droit international ainsi qu’une reconnaissance “claire et sans équivoque” des droits fondamentaux du peuple palestinien.

Les participants ont également appelé les autorités belges et européennes à accroître la pression diplomatique sur Israël. Les organisateurs avaient demandé aux participants de manifester pacifiquement et indiqué qu’aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie ne serait tolérée durant le rassemblement.

Belga