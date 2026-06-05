Des trains de nuit depuis Bruges et Bruxelles vers Brussels Airport dès décembre 2027

Ces liaisons nocturnes figurent dans le nouveau plan de transport pour la période 2026-2029, qui entrera en vigueur en décembre prochain. Le Conseil des ministres a approuvé ce plan vendredi.

Dès décembre, l’offre sera également élargie dans et autour de Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. Des trains supplémentaires circuleront également tard le soir ainsi que les samedis soir sur plusieurs liaisons depuis Bruxelles.

Dans le cadre du chantier du RER, la gare de Braine Alliance, à Braine-l’Alleud, sera mise en service ¿en décembre 2026. D’ici 2028, les gares de Moensberg et de Linkebeek fusionneront en une seule gare.