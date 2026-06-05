Des trains de nuit depuis Bruges et Bruxelles vers Brussels Airport dès décembre 2027
La SNCB fera circuler, à partir de décembre 2027, des trains de nuit sept jours sur sept depuis Bruges, Gand et Bruxelles vers Brussels Airport. Ces trains arriveront dès 03h30 à l’aéroport, a annoncé vendredi l’opérateur ferroviaire.
Actuellement, les premiers trains au départ de Bruges et de Gand arrivent après 5h30 en semaine à l’aéroport, ceux du centre-ville de Bruxelles vers 04h30. Le week-end, ces horaires sont encore plus tardifs, ce qui empêche les voyageurs ayant des vols très matinaux de rejoindre Brussels Airport en train.
Ces liaisons nocturnes figurent dans le nouveau plan de transport pour la période 2026-2029, qui entrera en vigueur en décembre prochain. Le Conseil des ministres a approuvé ce plan vendredi.
Dès décembre, l’offre sera également élargie dans et autour de Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. Des trains supplémentaires circuleront également tard le soir ainsi que les samedis soir sur plusieurs liaisons depuis Bruxelles.
Dans le cadre du chantier du RER, la gare de Braine Alliance, à Braine-l’Alleud, sera mise en service ¿en décembre 2026. D’ici 2028, les gares de Moensberg et de Linkebeek fusionneront en une seule gare.
Belga