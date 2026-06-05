Les amendes LEZ devraient bien tomber début juillet, selon le cabinet de Dirk De Smedt

Lees amendes LEZ devraient rentrer en application en juillet, “au mieux”, selon le cabinet du ministre Dirk De Smedt.

Quand les amendes LEZ seront-elles réellement d’application dans la capitale ? Ce ne sera pas le cas le 7 juin, la date ayant été repoussée par le ministre Dirk De Smedt. Ce flou est décrié par Touring, qui réclame “une clarification urgente” : “Les automobilistes doivent savoir exactement à partir de quand ils risquent une amende et quelle procédure sera suivie… Une communication officielle et claire est absolument nécessaire”, déclare Touring par voie de communiqué.

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Actuellement, les véhicules diesel Euro 5, qui ont été immatriculés avant septembre 2015, et les véhicules essence Euro 2, immatriculées avant 2001, ne peuvent plus rouler à Bruxelles. Toutefois, les amendes LEZ ne sont pas encore appliquées.

Le cabinet du ministre Dirk De Smedt confirme à nos confrères de la DH que les amendes seront bien d’application en juillet, “au mieux”. Les conducteurs en infraction devront s’acquitter d’une amende unique qui équivaut à un pass annuel de 350€, que les usagers pourront payer en quatre fois sur simple demande.

BX1 – Photo : Belga Image