Le gouvernement bruxellois approuve définitivement le PAD Heyvaert

Le gouvernement bruxellois a approuvé en troisième et dernière lecture le plan d’aménagement directeur (PAD) du quartier Heyvaert, situé à cheval sur les communes d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et la Ville de Bruxelles.

Dans ce quartier connu pour ses nombreux commerces de voitures d’occasion, le manque d’espaces verts et d’espaces publics de qualité ont mené le gouvernement bruxellois a mené une réflexion autour du réaménagement de ce quartier où la densité d’habitants et deux fois plus faible que dans les quartiers environnants.

Ce nouveau PAD se décline en six objectifs : accompagner l’activité autour des véhicules d’occupation vers des activités adaptées au quartier, locales et durables ; créer un équilibre entre les différentes fonctions dans le quartier, en augmentant la part de logement accessibles et en favorisant l’implantation de nouveaux équipements d’intérêts collectifs ; développer des espacerts verts et récréatifs via le futur “Parc de la Sennette” entre le parc de la Porte de Ninove et le site des Abattoirs ; désenclaver le quartier en valorisant le canal et en adaptant les espaces publics autour de ce canal ; et mettre en évidence le patrimoine remarquable et l’histoire industrielle du lieu.

Le gouvernement bruxellois annonce également qu’un Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) est également en cours pour le quartier Heyvaert-Poincaré, et viendra donc en appui au projet urbain. Des structures de formation, d’éducation et d’aide sociale seront notamment prévus.

► Le périmètre du quartier Heyvaert concerné par le PAD :

“Pour la première fois, un plan impose à tout projet immobilier de plus de 2000 m² de logements, de réserver 25% de sa surface pour du logement social ou assimilé. Par cette mesure réglementaire, nous appelons évidemment explicitement le privé à être le partenaire de l’effort régional pour proposer du logement abordable, dans un quartier où les enjeux urbains sont nombreux”, se réjouit le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Le PAD entrera en vigueur dans les 15 jours suivant sa publication au Moniteur belge et peut déjà être consulté sur le site de Perspective.brussels, ainsi qu’auprès des administrations communales d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de la Ville de Bruxelles.

Gr.I. – Photos : perspective.brussels/CityTools/PlusOffice