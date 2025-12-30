Passer la navigation
Plats à emporter : le casse-tête de la hausse de la TVA pour le secteur Horeca

Pour célébrer le réveillon de Nouvel An demain, peut-être irez-vous chercher des plats à emporter. Pour l’instant, leur TVA est fixée à 6%, mais au mois de mars, elle passera dans certains cas à 12%. Tout dépendra de la date de péremption, notamment. Un vrai casse-tête pour le secteur Horeca, qui doit s’adapter…

Reportage de Simon Breem, Loïc Bourlard et Corinne De Beul

