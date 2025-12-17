“C’est kafkaïen” : la hausse de la TVA fait réagir le secteur Horeca

Les professionnels de l’HoReCa et de l’alimentation à Bruxelles sont très inquiets face à la réforme de la TVA annoncée. Réforme actuellement reportée au mois de mars, car le gouvernement n’a pas trouvé de solution digne de ce nom. Et certains qualifient déjà la réforme de surréaliste.

Au départ, la mesure semblait simple : faire passer la TVA de 6 à 12 % sur les plats à emporter dans l’Horeca. Mais selon une note du ministre des Finances Jan Jambon, la définition retenue est bien plus large. Est considéré comme plat à emporter tout repas préparé, consommable immédiatement et à durée de conservation limitée. Résultat : la hausse pourrait toucher bien plus que les restaurants.

Pizzas fraîche livrée à domicile, lasagnes prêtes à réchauffer, cafés à emporter, gaufres chaudes, smoothies, glaces artisanales ou encore poulets rôtis seraient concernés. Leur TVA passerait donc à 12%. À l’inverse, les versions industrielles ou surgelées de ces produits achetés en supermarché resteraient taxées à 6 %. Une situation jugée absurde et incohérente par l’opposition comme par les professionnels. Le secteur de l’Horeca redoute une réforme kafkaïenne, source d’erreurs, de contrôles et de contentieux. Le président de la Fédération Horeca Bruxelles, Matthieu Léonard, menace d’un recours en justice.

Les indépendants, eux, réclament au minimum de la clarté, du temps et un accompagnement sérieux.

Pour l’instant, rien n’est définitivement tranché. Le gouvernement doit encore se pencher sur le dossier dans les prochains jours.

■ Interview de Matthieu Léonard, président de la Fédération Horeca Bruxelles