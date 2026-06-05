L’exposition immersive, qui plonge dans le cerveau des “serial killers”, s’installe à Bruxelles

Une exposition immersive et interactive consacrée au profilage criminel et à l’histoire de vingt tueurs en série prendra ses quartiers le samedi 18 juillet à Tour et Taxis, à Bruxelles, annoncent vendredi Exhibition Hub et Fever dans un communiqué. Celle-ci sera interdite aux moins de 16 ans.

Intitulée “The Mind of a Serial Killer: The Experience“, “cette expérience inédite plongera (le public) au cœur du profilage criminel, des mécanismes psychologiques et des enquêtes qui ont marqué certaines des affaires les plus célèbres de l’histoire“, présente l’organisation. Vingt des tueurs en série les plus emblématiques de l’histoire y seront analysés en profondeur, de John Wayne Gacy à Ted Bundy et Jeffrey Dahmer.

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L’exposition proposera une approche “éducative et documentée”, “loin du sensationnalisme”, ajoutent les organisateurs. Les visiteurs et visiteuses pourront observer des scènes de crime minutieusement reconstituées, dossiers d’enquête authentiques, archives vidéo, analyses psychologiques et séquences en réalité virtuelle.

Cette exposition contiendra des images explicites susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes, prévient toutefois l’organisation. “Afin de garantir une expérience sereine et sécurisée pour tous, la signature d’une décharge numérique est requise avant l’accès à l’espace d’exposition.”

Toutes les infos sont disponibles sur le site dédié à l’événement.

Belga