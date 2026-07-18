Molenbeek: une mort suspecte constatée cette nuit rue du Cheval Noir

Une personne est décédée dans la nuit de vendredi à samedi à Molenbeek-Saint-Jean, a-t-on appris auprès des pompiers bruxellois samedi matin.

Les circonstances du décès, suspectes, restent à ce stade indéterminées. Les faits se seraient déroulés à proximité de la rue du Cheval Noir.

“Vers 00h22, un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur place”, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. “Une personne était décédée sur place.”

Nos confrères de Sudinfo rapportent que le décès serait lié à une fusillade, elle-même liée au trafic de drogue. Contactée, la zone de police locale n’a, à ce stade, pas souhaité faire de commentaire.

Plus d’information à venir.

Belga