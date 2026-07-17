Napoleon Games récupère la concession du casino de Bruxelles

Le casino de Bruxelles changera de main dès le 1er janvier 2027. Le collège des bourgmestre et échevins a attribué une concession d’exploitation pour une durée de quinze ans à ECK NV, l’entreprise derrière Napoleon Games.

Elle prendra ainsi la place de Viage, qui exploitait l’établissement depuis 2010. Napoleon Games, détenu depuis 2021 par le groupe roumain Superbet et déjà à la tête du casino de Knokke-Heist, a été choisi dans le cadre d’un appel à concession lancé par la Ville de Bruxelles.

Six offres ont été analysées, dont celle de Viage, filiale du groupe autrichien Casinos Austria International, qui espérait prolonger son bail dans l’établissement. Il devra finalement quitter les lieux d’ici à la fin de l’année.

Selon Viage, le casino accueille “plus de 310.000 visiteurs par an”. Le site de 14.300 m², qui fait partie des neuf du pays à bénéficier d’une licence des jeux de hasard de classe I, est situé sur le boulevard Anspach, sur le piétonnier du centre-ville de la capitale.

La Régie foncière et Affaires économiques a évalué la valeur de cette concession à 750 millions d’euros hors TVA.

Par communiqué, la Ville de Bruxelles a dit se réjouir “de poursuivre le développement d’un établissement emblématique du centre-ville, acteur de l’attractivité touristique, économique et événementielle de la capitale”.

Belga