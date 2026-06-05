Peines de prison requises à l’encontre de trafiquants actifs en Wallonie et à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a requis vendredi des peines d’emprisonnement de dix-huit mois à huit ans à l’encontre de quatorze membres présumés d’une organisation criminelle albanaise, active dans le secteur de la drogue en Wallonie et en région bruxelloise.

Les inculpés seraient impliqués dans une vaste culture de cannabis. Avant leur interpellation, plusieurs d’entre eux avaient déjà été condamnés, en Belgique ou à l’étranger, dans le cadre de trafics de stupéfiants.

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Une première plantation de cannabis comptant plus d’un millier de plants avait été découverte en janvier 2025 dans un garage à Jette. Un suspect a alors avoué être venu d’Albanie en Belgique pour s’en occuper.

“Une enquête plus approfondie a ensuite permis de mettre au jour une organisation criminelle se livrant à la culture de cannabis à grande échelle. D’autres plantations ont été mises au jour dans les mois suivants à Auderghem, Schaerbeek, Marchienne-au-Pont et Ans. Les logements dans lesquels avait lieu l’activité criminelle étaient généralement loués sous de fausses identités”, a précisé le parquet bruxellois.

L’organisation faisait régulièrement venir des personnes d’Albanie pour s’occuper des plantations.

“Ces personnes étaient employées pendant environ deux mois et étaient rétribuées à hauteur de 5 000 à 8 000 euros. Les récoltes étaient stockées à différents endroits de la capitale, notamment à Ganshoren, Etterbeek, Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean. Des transports de drogue auraient également été organisés vers le Royaume-Uni. Ces cultures auraient rapporté quelque 7 millions d’euros aux trafiquants”, a encore indiqué le parquet de Bruxelles.

Belga