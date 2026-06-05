Audi Forest: Laurent Hublet mandaté pour négocier un Pacte de compétitivité avec le Fédéral

Ce mécanisme permettra une réduction des coûts salariaux de 4 à 5 % pour les entreprises situées dans une zone de soutien. Ce dispositif sera activable à la suite de la fermeture du site d’Audi Forest. Il constitue une “première historique dans la mesure où jusqu’ici, la Région-capitale n’avait jamais pu agir sur la compétitivité salariale”, a déclaré le ministre Hublet, vendredi.

Selon lui, l’activation du Pacte a permis la création d’environ 1.000 nouveaux emplois par an en région anversoise.

Les prochaines étapes consisteront à finaliser un accord de coopération avec le gouvernement fédéral, puis à adopter un arrêté royal qui désignera officiellement la zone de soutien bruxelloise.

Toujours selon Laurent Hublet, le gouvernement bruxellois a également approuvé une note de principe définissant les contours des Zones d’Accélération Économique Bruxelloises (ZAEB), anciennement appelées zones franches dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR).

Cette note confirme les éléments prévus dans la Déclaration de Politique Régionale, notamment la mise en place d’un fast-track administratif, l’introduction d’incitants fiscaux, l’élaboration d’un plan de mobilité adapté et la création d’une cellule dédiée au sein d’Actiris.

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