Audi Forest: Laurent Hublet mandaté pour négocier un Pacte de compétitivité avec le Fédéral
Le gouvernement bruxellois a formellement donné mandat jeudi à son ministre de l’Economie et de l’Emploi, Laurent Hublet (Les Engagés), pour négocier avec le gouvernement fédéral un Pacte de compétitivité.
Ce mécanisme permettra une réduction des coûts salariaux de 4 à 5 % pour les entreprises situées dans une zone de soutien. Ce dispositif sera activable à la suite de la fermeture du site d’Audi Forest. Il constitue une “première historique dans la mesure où jusqu’ici, la Région-capitale n’avait jamais pu agir sur la compétitivité salariale”, a déclaré le ministre Hublet, vendredi.
Selon lui, l’activation du Pacte a permis la création d’environ 1.000 nouveaux emplois par an en région anversoise.
Les prochaines étapes consisteront à finaliser un accord de coopération avec le gouvernement fédéral, puis à adopter un arrêté royal qui désignera officiellement la zone de soutien bruxelloise.
Toujours selon Laurent Hublet, le gouvernement bruxellois a également approuvé une note de principe définissant les contours des Zones d’Accélération Économique Bruxelloises (ZAEB), anciennement appelées zones franches dans la Déclaration de Politique Régionale (DPR).
Cette note confirme les éléments prévus dans la Déclaration de Politique Régionale, notamment la mise en place d’un fast-track administratif, l’introduction d’incitants fiscaux, l’élaboration d’un plan de mobilité adapté et la création d’une cellule dédiée au sein d’Actiris.
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M. Hublet a rappelé dans ce contexte qu’au-delà du site d’Audi, Bruxelles disposait encore de sites inoccupés à haut potentiel pour l’activité économique et qui nécessitent une reconversion accélérée: Schaerbeek Formation, Solvay, ainsi que d’autres friches stratégiques.La note déposée au gouvernement par le ministre introduit un mécanisme spécifique pour soutenir la transformation de zones situées dans les ZAEB.
La note prévoit également une articulation étroite entre les ZAEB, qui constituent des zones d’investissement et de reconversion, et la zone de soutien du Pacte de compétitivité, qui bénéficiera d’incitants salariaux.
Belga