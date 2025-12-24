Hausse TVA : seuls les plats à emporter à consommer dans les deux jours sont concernés

À l’aube du 24 novembre, l’équipe De Wever avait conclu un accord budgétaire pluriannuel portant sur un effort additionnel de 9,2 milliards d’euros. Les détails de celui-ci devaient toutefois encore être précisés et traduits dans une loi-programme. C’est sur cette mise en œuvre de l’accord que le gouvernement s’est accordé dans la nuit du 23 au 24 décembre.

L’accord prévoyait notamment un plafonnement de l’indexation durant deux ans, la hausse de la TVA et des accises sur certains produits: gaz, divertissement, nuitées d’hôtel et de camping, pesticides mais aussi les plats à emporter (“take away”).

Sur ce dernier point, qui a suscité de nombreux débats, le critère de la consommation directe dans les deux jours est retenu, de façon à épargner les boulangeries et les traiteurs, a-t-on expliqué.