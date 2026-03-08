“On vous croit” grand vainqueur des René du cinéma avec huit prix

Favori de la soirée avec 11 nominations, “On vous croit”, le premier long métrage de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys, est le grand vainqueur de la 15e cérémonie de récompenses du cinéma belge francophone, sous sa nouvelle appellation des René du cinéma. La soirée s’est déroulée samedi à Flagey, dans la commune bruxelloise d’Ixelles.

L’équipe de ce film tout en tension, qui raconte le combat judiciaire d’une mère pour protéger ses deux enfants de leur père, a quitté les abords des étangs d’Ixelles les bras chargés de huit récompenses, notamment dans des catégories de premier plan: “meilleur film”, “meilleure réalisation”, “meilleure actrice” pour Myriem Akheddiou, “meilleur acteur dans un second rôle” pour Laurent Capelluto, “meilleur scénario original ou adaptation” et “meilleur montage” pour Nicolas Bier. A cela viennent s’ajouter deux prix décernés par le public, celui du “meilleur film du public” et le “coup de cœur du public”, qui est allé à Myriem Akheddiou.

Nommé cinq fois, “Reflet dans un diamant mort” d’Hélène Cattet et Bruno Forzani est reparti avec quatre statuettes, dont celle du meilleur acteur pour Yannick Renier. Les autres trophées récoltés le sont dans des catégories techniques (meilleure image, meilleurs décors et meilleurs costumes).

“Kika” d’Alexe Poukin, nommé à huit reprise, se voit quant à lui décerner le René du meilleur premier film, catégorie dans laquelle “On vous croit” était également en lice.

“Jeunes mères” des frères Dardenne et “L’intérêt d’Adam” de Laura Wandel repartent pour leur part bredouille, malgré respectivement sept et six nominations. Également nommé six fois, “Maldoror” de Fabrice Du Welz est auréolé du René de la meilleure musique, signée Vincent Cahay.

Le deuxième long métrage des frères Harpo et Lenny Guit, “Aimer perdre”, s’est illustré pour son casting, María Cavalier-Bazan et Maxi Delmelle remportant les premiers René des meilleurs espoirs féminin et masculin.

Enfin, “Soundtrack to a coup d’Etat” de Johan Grimonprez a été sacré meilleur documentaire tandis que le trophée du meilleur film flamand a été attribué à “Julian” de Cato Kusters.

C’était la 15e cérémonie des récompenses du cinéma belge francophone, mais la première des René du cinéma. La Fondation René Magritte avait mis un terme à sa collaboration avec l’Académie

André Delvaux, organisatrice de l’événement, l’été dernier après une édition 2025 qu’elle avait jugée trop politisée. Les Magritte ont donc laissé place aux René du cinéma et c’est un nouveau trophée, imaginé par le plasticien belge Vincent Solheid, qui a été remis aux lauréats.

L’autre grande nouveauté de cette année était l’intégration des séries au palmarès, avec les prix de la meilleure série, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série. Les productions d’initiative belge francophone diffusées de 2023 à 2025 étaient prises en compte pour ces premières récompenses décernées aux œuvres du petit écran. Dans le genre, c’est la saison 2 de “Baraki” qui a reçu le prix de la meilleure série, décerné par le public. Anne Coesens et Yoann Blanc, les principaux interprètes de “Pandore” (saison 2), sont repartis avec le René de la meilleure actrice et celui du meilleur acteur dans une série.

Invité à voter dans trois catégories, le public a aussi pu suivre la cérémonie depuis la place Flagey. L’événement culturel était présenté pour la deuxième année consécutive par Charline Vanhoenacker. Une cérémonie moins politisée que celle de l’an dernier, si ce n’est quelques allusions lâchées ci et là, dont un appel à la grève nationale du 12 mars lancé en début de soirée.

