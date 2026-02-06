René du cinéma : “On vous croit”, nommé 11 fois, en tête des nominations aux René du cinéma
“On vous croit” de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys est, avec 11 nominations, le film le plus nommé de l’édition 2026 des René du cinéma, la cérémonie des récompenses du cinéma belge francophone qui se déroulera le 7 mars à Flagey, à Bruxelles.
Pour la première fois, les séries belges sont intégrées à la cérémonie avec les prix de la meilleure série, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série.
Le public, autre nouveauté, pourra voter pour élire la meilleure série. Deux autres prix du public seront décernés: le meilleur film du public et le coup de coeur du public, qui récompensera un comédien ou une comédienne de film ou de série belge nommés.
Le public aura l’occasion de voir les films et séries nommés, qui seront visibles gratuitement en VOD sur RTBF Auvio et Pickx du 20 février au 4 mars.
La cérémonie, présentée pour la deuxième année de suite par Charline Vanhoenacker, sera diffusée le samedi 7 mars en direct sur RTBF Auvio ainsi que sur la chaîne Proximus Showcase et sur la plateforme Pickx.
Au total, 46 productions (29 longs métrages, 12 courts métrages et sept séries) ont obtenu au moins une nomination.
Grand vainqueur de l’édition 2025, “La nuit se traîne” de Michiel Blanchart est à ce jour le film le plus primé avec dix trophées remportés.