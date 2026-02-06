René du cinéma : “On vous croit”, nommé 11 fois, en tête des nominations aux René du cinéma

“Kika” d’Alexe Poukine et “Jeunes mères” de Jean-Pierre et Luc Dardenne suivent avec respectivement huit et sept nominations. “L’intérêt d’Adam” de Laura Wandel et “Maldoror” de Fabrice Du Welz totalisent chacun six nominations, tandis que “Reflet dans un diamant noir” d’Hélène Cattet et Bruno Forzani rassemble cinq nominations.

Pour la première fois, les séries belges sont intégrées à la cérémonie avec les prix de la meilleure série, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série.

Le public, autre nouveauté, pourra voter pour élire la meilleure série. Deux autres prix du public seront décernés: le meilleur film du public et le coup de coeur du public, qui récompensera un comédien ou une comédienne de film ou de série belge nommés.

Le public aura l’occasion de voir les films et séries nommés, qui seront visibles gratuitement en VOD sur RTBF Auvio et Pickx du 20 février au 4 mars.

La cérémonie, présentée pour la deuxième année de suite par Charline Vanhoenacker, sera diffusée le samedi 7 mars en direct sur RTBF Auvio ainsi que sur la chaîne Proximus Showcase et sur la plateforme Pickx.

Au total, 46 productions (29 longs métrages, 12 courts métrages et sept séries) ont obtenu au moins une nomination.