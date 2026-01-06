Les Magritte du Cinéma deviennent les René du Cinéma : voici les nouveautés de cette 15e édition

Les Magritte du Cinéma changent de nom et deviennent les René du Cinéma, a annoncé mardi l’Académie André Delvaux, organisatrice de la cérémonie de récompense du cinéma belge francophone, qui fête cette année son 15e anniversaire.

Cette 15e édition de la fête du cinéma belge francophone sera marquée par une ouverture renforcée vers le public et l’intégration de certains prix pour les séries de fiction. “À travers ces nouveautés, l’Académie André Delvaux affirme sa volonté de faire de cet événement un rendez-vous plus inclusif et fédérateur, en l’inscrivant dans une temporalité élargie avant, pendant et au-delà de la Cérémonie, notamment grâce à une couverture médiatique à 360°“, indiquent les organisateurs.

Le prix de la meilleure série sera décerné sur base des votes du public, tandis que les trophées des René du Cinéma continueront, quant à eux, d’être attribués sur la base des votes des membres de l’Académie André Delvaux.

La cérémonie des René du Cinéma se tiendra le samedi 7 mars à Flagey à Bruxelles. Comme l’an dernier, Charline Vanhoenacker en sera la maîtresse de cérémonie.

Belga – Photo : Belga Image