

Un acteur des “Tuche” organise un casting géant dans le centre de Bruxelles

L’interprète de Donald dans “Les Tuche” et Lux dans la série “Stalk” cherche la prochaine pépite du cinéma belge.

Vous avez toujours rêvé d’être acteur, mais vous ne savez pas par où commencer ? Le comédien français Theo Fernandez est là pour vous aider ! Il organise un grand casting pendant plusieurs jours dans le centre de la capitale. Un projet relié à l’école d’acting Anyone qu’il a lui-même fondée et dont l’objectif est de former de jeunes acteurs. Pour l’occasion, l’acteur a lancé un pop-up store au numéro 139 du Boulevard Anspach du jeudi 5 au samedi 7 mars, de 10h à 20h.

■Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Anna Lawan

 

BX1
