Le déconfinement se fera en trois phases à partir du 4 mai

Il aura fallu attendre tard dans la soirée pour entendre enfin les mesures prises par le Conseil national de sécurité concernant notre sortie progressive du confinement. Une première règle a été dictée par la Première ministre, Sophie Wilmès : pour tout ce qui n’est pas clairement dit ou autorisé, cela signifie que le confinement reste la règle. Et il est possible de revenir en arrière à chaque instant si la courbe repart à la hausse.

Alors quels sont les changements? A partir du 4 mai, nous entrerons dans la première phase du déconfinement, voire même dans la phase 1A. Pour cette phase, le port du masque est recommandé et même obligatoire pour les plus de 12 ans dans les transports en commun qui devraient rouler comme d’habitude. Un tissu, une écharpe ou un foulard qui couvre le nez et la bouche pourra suffire. Le gouvernement a aussi prévu la distribution de deux filtres par personne afin de les mettre dans les masques que les citoyens auront fabriqués ou qui auront été donnés par les communes ou les Régions.

A partir du 4 mai, les merceries et magasins de tissu seront rouverts afin de permettre la confection de ces masques. Les entreprises n’ayant pas de contact avec la clientèle pourront recommencer à travailler. Si les distances de sécurité qui restent de mise ne peuvent être respectées, le port du masque devient obligatoire. Par contre, lorsque le télétravail est possible, il doit encore rester la norme. Les rendez-vous médicaux devront aussi reprendre progressivement.

Pour notre vie sociale, il sera aussi possible de pratiquer du sport avec deux personnes (toujours les mêmes). Il doit se faire en extérieur avec respect des distances. Cela peut être de la course, du vélo, du tennis, du kayak, de la pétanque, de l’équitation, de la voile, de l’athlétisme… Les entraînements en clubs peuvent reprendre mais les buvettes, vestiaires et douches restent fermés.

La phase 1B arrive le 11 mai. Cette fois, ce sont tous les magasins, exceptés ceux qui obligent le contact avec le client comme les coiffeurs, qui rouvrent. Cette décision a été prise en concertation avec les associations patronales et les syndicats mais des questions restent encore en suspend.

Une phase 2 pour le 18 mai

Parce que l’enseignement est une matière communautaire, les règles seront un peu différentes entre l’enseignement néerlandophone et le francophone. Pour les élèves fréquentant les établissements néerlandophones, la reprise se fera le 15 mai. Le 18 mai, ce sont les élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles qui devraient reprendre le chemin de l’école. Par contre, il n’est pas question de recommencer comme si de rien n’était. Les enfants et les enseignants devront porter un masque toute la journée. Les points pour se laver les mains doivent être multipliés. Les élèves ne pourront pas être plus de 10 par classe avec 4m² par enfant et 8m² pour le professeur. Les places seront fixes.

La Fédération Wallonie Bruxelles doit encore préciser quelles sont les années qui pourront revenir en cours. Les maternelles ne reprendront pas avant juin au plus tôt. Pour le primaire, on parle des années importantes comme la première et la deuxième. En secondaire, les réthos seront prioritaires. Une réunion se tient ce samedi matin pour fixer les premiers contours.

Le 18 mai, l’ouverture des coiffeurs et autres salons de beauté sera également examinée.

Pour notre vie sociale, des décisions seront prises sur la possibilité d’organiser des réunions privées en petits groupes et à domicile, le nombre de personnes possibles aux enterrements et aux mariages, la reprise de sport de groupe, l’organisation d’excursions d’une journée à la mer ou dans les Ardennes, l’ouverture des musées uniquement sur réservation et seul ou avec les personnes vivant sous le même toit.

La phase 3 du 8 juin

Si tout se passe bien, qu’aucune nouvelle vague n’est arrivée, nous pourrons rentrer dans la phase 3 du plan de déconfinement. Le Conseil national de sécurité se penchera alors sur la possible reprise très progressive de l’activité de l’Horeca. Cette phase est la plus complexe car bien souvent, les distances de sécurité ne pourront être respectées.

Une attention sera également portée sur les camps de jeunesse, les déplacements estivaux, les zoos, les parcs d’attraction, les activités en extérieure de petite ampleur comme les foires… La Première ministre n’a pas évoqué les activités en intérieur comme les cinémas, les concerts, les théâtres. Elle maintient par contre l’interdiction de tous les grands événements de masse jusqu’au 31 août.

Vanessa Lhuillier- Photo: Didier Lebrun