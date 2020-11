La situation des indépendants se dégrade de plus en plus

L’UCM a interrogé 361 indépendants bruxellois pour son dernier baromètre. Sans surprise, il montre une forte dégradation de leurs conditions de vie et de travail.

La donnée positive concerne la motivation. Au cours des 6 derniers mois, pour 21% des répondants, la qualité du travail personnel s’est améliorée. Ils sont aussi 16% à dire que leur motivation est plus importante.

Dans les six prochains mois, les indépendants pensent que leur chiffre d’affaires va encore diminuer (63%), tout comme la rentabilité des activités (60%), les moyens financiers disponibles pour des investissements (59%) et la trésorerie (58%).

Par contre, ils pensent encore investir un peu dans la communication, le matériel informatique et de téléphonie mobile.

Des mesures de relance utiles

Les personnes interrogées demandent une suppression des taxes locales (57%), une aide financière (53%), une aide pour les frais généraux (40%) et un report sans intérêt du précompte (40%). Et pour plus de la moitié, le besoin de trésorerie a augmenté. Plus la société est petite, plus le besoin de trésorerie est grand.

Dans les aides proposées par le gouvernement bruxellois, comme le prêt Proxi, 51% des répondants affirment qu’ils ne pourraient pas y recourir. Par ailleurs, ils sont peu nombreux à vouloir changer de business model. Et seuls 6% souhaitent s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire ou durable. Ils veulent surtout renforcer leur stratégie digitale. Enfin, 40% n’envisagent pas une aide ou un accompagnement externe pour se relancer.

La structure Bruparteners Entrepreneurs Indépendants estime qu’il faudrait faciliter l’accès et la lisibilité des produits financiers, instaurer une indemnité en fonction du chiffre d’affaires et accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leurs coûts fixes en particulier pour les commerces et l’Horeca. Elle recommande aussi un accompagnement dans le digital.

V.Lh. – Photo: BX1