Yves Van Laethem : “Deux sources d’inquiétudes pour l’automne : la grippe et le Covid-19”

Le virologue du CHU Saint-Pierre s’inquiète plus de ces maladies que de l’épidémie actuelle de variole du singe.

Yves Van Laethem, virologue et ancien porte-parole interfédéral Covid-19, est revenu dans les colonnes de La Libre, ce jeudi, sur l’épidémie de variole du singe, qui ne cesse de prendre de l’ampleur en Belgique alors qu’une campagne de vaccination a démarré à l’encontre de divers groupes cibles. Selon le virologue, “on reste pour l’instant en Belgique dans une ‘pathologie confinée à la population homosexuelle masculine'”, mais “il n’y a pas de crainte quant à une épidémie dans la population générale”.

Interrogé sur les critiques autour de la campagne de vaccination et le fait que la Belgique ne dispose que de 3 040 doses contre la variole, Yves Van Laethem estime que l’actuelle campagne est suffisante : “Les critères utilisés pour les personnes éligibles aux vaccins tiennent la route. Si on avait plus de vaccins, on aurait pu étendre un petit peu, mais nos cartouches sont utilisées au mieux“.

Le virologue indique également ne pas craindre la croissance de deux épidémies (variole du singe et Covid-19) en Belgique : “Il n’y aura pas d’impact de l’un sur l’autre. Il y a trop de différences dans le mode de contamination, le mode d’expression et le public cible”, dit-il. Selon lui, on doit “avoir deux sources d’inquiétude pour l’automne, à savoir la grippe et le coronavirus, car il y a un premier réveil important de la grippe qu’on n’avait pas vu depuis deux, trois ans“.

Concernant le Covid-19, la septième vague de l’épidémie semble avoir été atteint en Belgique à la mi-juillet : depuis lors, le nombre de nouveaux cas et hospitalisations est en baisse dans toutes les régions. Les spécialistes s’inquiètent toutefois d’une reprise des contaminations à l’automne, comme en 2020 et 2021.

