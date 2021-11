Les Plaisirs d’Hiver démarrent ce vendredi : voici tout ce qu’il faut savoir

Malgré les mesures sanitaires annoncées par le récent Comité de concertation, la Ville de Bruxelles et Brussels Major Events, organisateurs des Plaisirs d’Hiver, confirment que les festivités de fin d’année pourront bien démarrer dès ce vendredi dans les rues de la capitale.

S’il fut craint un temps que les marchés de Noël soient annulés pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Comité de concertation a finalement confirmé ce vendredi que les marchés de Noël peuvent se dérouler jusqu’à 23h00, avec le Covid Safe Ticket, le port du masque et le maintien d’une distance de 1m50 entre les divers visiteurs.

Quelles mesures sanitaires ?

Les Plaisirs d’Hiver, qui démarrent ce vendredi dans les rues de Bruxelles, pourront donc démarrer comme prévu ce vendredi. La Ville de Bruxelles et l’ASBL Brussels Major Events, en charge de l’événement, ont confirmé les mesures sanitaires en place pour pouvoir se rendre sur les sites des Plaisirs d’hiver cette année : le Covid Safe Ticket est nécessaire pour pouvoir consommer, faire des achats et profiter des attractions.

► Lire aussi | Les Plaisirs d’Hiver maintenus : masque et bracelet obligatoires pour pouvoir consommer

Pour ne pas montrer son CST à tous les chalets, une dizaine de chalets disséminés dans le centre permettront d’obtenir un bracelet qui montre aux commerçants que le CST a bien été contrôlé. Ce bracelet ne sera valable qu’une journée, pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Ces chalets dits “CST” seront ouverts tous les jours de 11h00 à 21h00. Et pour les personnes non-vaccinées, un centre de test rapide sera proposé au casino Viage de 12h00 à 21h00, pour 15 euros par test.

Le port du masque sera obligatoire dans le centre-ville durant toute la durée des Plaisirs d’Hiver (jusqu’au 2 janvier). Une zone a été délimitée pour éviter toute ambiguïté : le masque sera obligatoire du Marché aux Poissons au Mont des Arts en passant par la place Sainte-Catherine, la place Fontainas, la place de la Bourse, la place De Brouckère, la place de la Monnaie et la Grand-Place.



Quels lieux et quels horaires ?

Le point d’orgue de ces Plaisirs d’Hiver, c’est évidemment le marché de Noël qui sera étendu cette année du Marché aux Poissons à la place De Brouckère en passant par la place Sainte-Catherine, la Bourse et la place de la Monnaie. Divers chalets seront présents pour acheter, boire et se substanter, alors qu’une patinoire sera installée sur la place De Brouckère.

Un parcours de lumières est également prévu dans les rues commerçantes de Bruxelles : nommé Brussels by Lights, ce parcours de 18 kilomètres propose d’étonnantes créations, avec notamment un vidéo mapping “Behind the Walls” sur les façades des Musées royaux des Beaux-Arts ou encore l’installation audiovisuelle “Galaxy Express” devant la gare de Bruxelles-Central.

► Voir aussi | “Brussels by Lights” : un chemin de lumière de 18 km installé dans 150 rues commerçantes (vidéo)

Exceptionnellement, les Plaisirs d’Hiver s’exporteront également au Bois de la Cambre avec une patinoire, des manèges, une piste de curling et des installations lumineuses au cœur du poumon vert bruxellois.

Les Plaisirs d’Hiver seront ouverts tous les jours de 12h00 à 22h00, sauf les vendredis 24 et 31 décembre, de 12h00 à 18h00.

Comment y accéder ?

C’est l’un des points les plus discutés à l’aube de la fin d’année. Comme rappelé en début de semaine, le stationnement dans la zone du quartier Sainte-Catherine passera durant la période des Plaisirs d’Hiver à 10 euros de l’heure, sauf pour les titulaires d’une carte riverain. Pour les automobilistes, il est donc conseillé de rejoindre l’un des parkings en intérieur proposés dans le centre de Bruxelles, ou de se garer dans un parking P+R en bordure de capitale, au Ceria ou à Crainhem. Le parking est proposé à 3 euros en semaine et gratuitement le week-end. Les visiteurs peuvent ensuite prendre le métro via les lignes 1 et 5.

► Lire aussi | Plaisirs d’Hiver : le stationnement à 10 euros l’heure dans le quartier Ste-Catherine

Les lignes de métro 1 et 5 et les lignes de tram 3 et 4 sont également préconisées pour rejoindre les Plaisirs d’Hiver via les stations Gare Centrale, Bourse, De Brouckère, Sainte-Catherine et Comte de Flandre, rappelle la Stib.

Enfin, les Plaisirs d’Hiver seront accessibles à vélo avec des parkings gratuits et sécurisés proposés aux stations Bourse et De Brouckère.

► Plus d’informations sur le site des Plaisirs d’Hiver

Grégory Ienco – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck – Cartes : Brussels Major Events