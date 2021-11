Philippe Close déconseille aux personnes non vaccinées de se rendre aux Plaisirs d’Hiver

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), a déconseillé lundi soir aux personnes non vaccinées de se rendre aux Plaisirs d’hiver, le vaste marché de Noël organisé au centre de la capitale, en raison de la densité de la foule qui devrait s’y présenter.

Comme indiqué il y a quelques jours, le collège échevinal de la Ville de Bruxelles a décidé d’organiser cet événement de masse en prévoyant, dans le contexte de regain de la pandémie, un certain nombre de dispositions, a expliqué en substance l’échevine en charge des grands événements Delphine Houba.

Parcours étendu

Il s’agit d’un parcours étendu; port obligatoire d’un bracelet à obtenir chaque jour, dans une dizaine de points disséminés sur le parcours, sur présentation du CST, pour tout visiteur de 16 ans et plus, pour consommer, faire des achats et profiter des attractions; masque obligatoire sur tout le parcours pour les personnes de 10 ans et plus, informations et marquages de sens de circulation disponibles en de nombreux endroits; organisation de files d’attente; contingentement du nombre de personnes présentes sur la patinoire; mise à disposition de gel hydroalcoolique; etc.

Je tiens à rassurer les riverain.e.s de #PlaisirsdHiver : notre objectif est d’alléger le trafic en encourageant la mobilité douce et les transports en commun… et donc le parking en dehors du centre-ville. Une mobilité du 21e siècle en somme. @PhilippeClose https://t.co/YflZS6DglH — Delphine Houba (@DelphineHouba) November 22, 2021

“Si vous n’êtes pas vacciné, nous vous déconseillons de venir aux Plaisirs d’Hiver, car il y aura de la foule“, a embrayé le bourgmestre Philippe Close. Celui-ci a ajouté que des commerçants pourraient être exclus si on constate qu’ils ne procèdent pas au contrôle de la présence du bracelet requis.

“Les Plaisirs d’Hiver sont une œuvre collective“, a-t-il ajouté à propos de cet événement que le collège échevinal juge important pour les commerçants, le centre et l’image de la Ville.

