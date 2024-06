Bouchez exhorte Close de maintenir Belgique-Israël: “Même les pires dictatures ne subissent pas cette humiliation”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez , a exhorté mercredi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles d’autoriser la tenue du match Belgique-Israël sur le territoire de sa commune.

“Notre capitale n’est même plus capable de recevoir l’équipe d’Israël. Peut-on réaliser ce que cela représente pour notre démocratie ? Une démocratie libérale qui n’est plus capable d’accueillir un pays démocratique ? Même les pires dictatures ne subissent pas cette humiliation. Qui peut encore nier qu’il y a un sérieux et grave problème Belgique ? Nous demandons au bourgmestre de la Ville de Bruxelles d’assumer ses responsabilités en autorisant l’organisation de ce match“, a déclaré le président des libéraux francophones sur X.

Un scandale de plus …

La Ville de Bruxelles a annoncé dans la matinée qu’elle jugeait “impossible” l’organisation de ce match au Stade Roi Baudouin en raison du risque d’importantes manifestations et contre-manifestations en cette période où le conflit israélo-palestinien suscite des tensions dans le pays, particulièrement dans la capitale.

Bruxelles n’est pas la seule ville à refuser la tenue de ce match pour des raisons de sécurité. La ville de Louvain, où se trouve le stade de l’OHL, a également exprimé son refus.

L’URBSFA regrette la décision

“Les supporters poussent toujours nos joueurs et nous aimons jouer nos matches dans un stade Roi Baudouin enthousiaste. Nous comprenons et partageons l’inquiétude autour de la situation en Israël et Palestine et les conséquences sur la sécurité. Nous savions que le match contre Israël se jouerait probablement sans public et l’avions accepté. La sécurité prime toujours“, a réagi l’URBSFA.

“Nous regrettons vraiment la décision de la Ville de Bruxelles, qui a pourtant beaucoup d’expérience dans l’organisation de grands événements, de ne pas organiser la rencontre dans notre port d’attache. Nous cherchons une solution pour pouvoir jouer le match contre Israël à domicile. Nous sommes en contact avec plusieurs villes et communes et services de sécurité mais nous ne pouvons encore donner davantage d’informations à ce sujet“, a ajouté l’URBSFA.

