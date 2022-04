Le PAD Delta-Herrmann-Debroux définitivement adopté par le gouvernement bruxellois

Le Gouvernement bruxellois approuve le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) pour le Delta-Herrmann-Debroux.

Le projet du PAD souhaite transformer l’Axe E411 en boulevard urbain, renforcer la mobilité et la mixité urbaine et enfin, développer les espaces publics et les espaces verts.

► À lire également : Le PAD Delta-Herrmann-Debroux fait des remous : “Les infrastructures avant l’immobilier”

Pour la Ministre de la Mobilité, des travaux publics et de la sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen), ce projet est un atout pour la qualité de vie des riverains. “Le PAD Herrmann-Debroux va permettre un gain très important d’espace public de qualité pour les riverains, l’émergence de beaucoup plus d’alternatives de mobilité et une circulation plus sûre pour tous et toutes. De plus, le PAD permettra la construction d’un dépôt nécessaire à l’électrification de notre flotte de bus et la flotte de camions de Bruxelles-Propreté, ce qui aura un impact sur la qualité de l’air de l’ensemble de notre région”.

Ca. Pa image : Perspective.brussels