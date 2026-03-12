Des coups de feu tirés sur la place Lemmens à Anderlecht

Des coups de feu ont été tirés jeudi matin sur la place Alphonse Lemmens à Anderlecht, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest), confirmant une information rapportée par plusieurs médias. Aucun blessé n’est à déplorer.

“L’incident s’est produit jeudi vers 8h50, à l’angle de la rue Haberman et de la place Alphonse Lemmens”, a déclaré la police de Bruxelles-Midi. “Plusieurs coups de feu ont été tirés. Il n’y a pas eu de blessés, mais une balle a perforé la façade d’un magasin. Une enquête a été ouverte.”

►Lire aussi |Une vingtaine de douilles retrouvées place Lemmens, à Anderlecht, confirme le parquet

La place Lemmens a déjà été le théâtre de faits similaires par le passé, notamment en janvier dernier, lorsque des coups de feu avaient été tirés, ne faisant aucun blessé, mais touchant une fenêtre d’une habitation voisine. Le 7 novembre dernier, plusieurs coups de feu avaient été tirés sur la place et des impacts de balles avaient été constatés sur les façades de plusieurs habitations ainsi que sur des véhicules stationnés.

Lors d’un autre incident de tirs début novembre, un enfant de 11 ans avait été blessé alors qu’il dormait. Ce dernier avait été touché par des éclats de verre provenant d’une fenêtre de son habitation atteinte par des balles. Fin octobre, ce sont deux de nos journalistes qui avaient été prises à partie alors qu’ils réalisaient un reportage sur la place Lemmens.

►Lire aussi | Deux fusillades à Anderlecht dimanche soir, aucun blessé à déplorer