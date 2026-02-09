Deux fusillades à Anderlecht dimanche soir, aucun blessé à déplorer

Dimanche soir, Anderlecht a été le théâtre de deux scènes de tirs à moins d’une heure d’intervalle, sans faire de blessé, selon une information de nos confrères de la DH, confirmée par la zone de police Bruxelles Midi.

Le premier incident s’est produit vers 19h40 près du Westland Shopping : un groupe de jeunes a été menacé par un autre groupe. Lors de la fuite du premier groupe, un coup de feu a été tiré. Aucun blessé n’a été signalé.

Le second, vers 20h30 dans le quartier Peterbos, a été constaté comme un vol avec violence : un des suspects a tiré en l’air lors de sa fuite. Là encore, personne n’a été blessé, nous confirme la zone de police Midi.

Les deux faits font l’objet d’enquêtes séparées et, à première vue, ne semblent pas liés. La police fédérale s’est rendue sur les deux lieux et l’enquête est en cours.

