Zone LEZ : les amendes ne sont pas encore redevables pour les véhicules interdits depuis janvier

Les amendes pour infraction à la réglementation LEZ bruxelloise pour les véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 dans le cadre de la nouvelle vague de restrictions ne sont pas encore redevables.

La période de tolérance de trois mois est entrée en application depuis le début de l’année, a soutenu vendredi le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt (Anders).

Celui-ci était interpellé par le député N-VA Gilles Verstraeten qui a fait état de l’existence de deux automobilistes qui lui ont affirmé, pour l’un, copie à l’appui, qui se sont bel et bien vu inviter au paiement d’une amende de 350 euros.

► Lire aussi | Zone de basses émissions : Touring critique l’amende de 350 euros et demande “proportionnalité, équité et lisibilité”

Selon les le ministre, Bruxelles Fiscalité a envoyé quelque 4.386 courriers d’avertissement à des propriétaires de véhicules concernés par le nouveau jalon de restrictions, mais pas encore d’amendes.

“Mais en cas d’erreur, les automobilistes peuvent contacter Bruxelles Fiscalité par téléphone, par e-mail, ou via la plate-forme digitale pour la corriger“, a-t-il insisté, en prenant connaissance des éléments avancés par l’élu N-VA.

Belga – Photo : Belga Image