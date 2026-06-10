Des enseignants escortés par la police après une action symbolique au Musée de l’Armée
La mobilisation dans l’enseignement s’est invitée au Musée royal de l’Armée, avant une intervention de la police à l’intérieur du site.
Environ 200 enseignants se sont réunis ce mercredi après-midi au Musée royal de l’Armée. Une nouvelle étape dans la mobilisation en marge du vote du décret-programme à la Fédération Wallonie-Bruxelles. “On refinance grandement l’armée. En s’inspirant de leur rayonnement, on pourra peut-être attirer des financements dans l’enseignement“, explique ironiquement l’un des professeurs mobilisés. “Nous demandons toujours le retrait du décret-programme, mais notre objectif est aussi de transporter la mobilisation pour demander un refinancement général de l’enseignement“, poursuit-il.
Les profs se sont donc présentés comme des visiteurs lambdas, munis d’un ticket enseignant. Mais après quelques minutes de visite dans le calme, les enseignants ont été escortés à l’extérieur du musée par la police : “C’est un rapport de force“, regrette Thomas Burion, auxiliaire d’enseignement et bibliothécaire au Collège Saint-Michel d’Etterbeek, “Mais je ne suis pas étonné, nous sommes dans une séquence dans laquelle tous les actes de citoyenneté sont attaqués“, regrette-t-il à notre micro après avoir été contrôlé par les forces de l’ordre.
Contacté, le musée nous explique qu’il ne souhaite pas qu’on utilise son image à des fins politiques. Une nouvelle séquence qui témoigne d’une véritable tension. Et pour ces enseignants, c’est loin d’éteindre leur mobilisation.
■ Reportage de Thomas Dufrane et Marjorie Fellinger