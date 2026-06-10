“Dommage d’être bonne et si conne”: Laurent Hacken (Les Engagés) insulte l’humoriste Mélanie Akkari, Yvan Verougstraete réagit

Le comité d’éthique des Engagés sera saisi après le message insultant du secrétaire politique des Engagés à Woluwe-Saint-Lambert, Laurent Hacken.

C’est un commentaire insultant et sexiste qu’à reçu l’humoriste bruxelloise Mélanie Akkari, en réaction à une vidéo d’une chronique sur La Première. “Dommage d’être bonne et si conne“, a envoyé Laurent Hacken, qui est secrétaire politique des Engagés à Woluwe-Saint-Lambert, autrefois conseiller communal à Forest et ancien chef de cabinet adjoint du temps du cdH.

L’humoriste a décidé de rendre ce message privé public sur Instagram, en répondant : “après il a raison jsuis grave bonne“.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mélanie Akkari (@bonsoirmelanie)



L’affaire est rapidement arrivée aux oreilles d’Yvan Verougstraete, président des Engagés. Il a condamné, sur X, ces propos : “J’ai pris connaissance des propos tenus par Laurent Hacken à l’égard de l’humoriste Mélanie Akkari. Les Engagés condamnent fermement ces déclarations sexistes et inacceptables, qui ne reflètent en rien les valeurs que nous défendons“, réagit-il.

Yvan Verougstraete ajoute que le comité d’éthique des Engagés sera saisi du dossier. “Les propos sexistes n’ont pas leur place chez Les Engagés“, ajoute-t-il.

J’ai pris connaissance des propos tenus par Laurent Hacken à l’égard de l’humoriste Mélanie Akkari. Les Engagés condamnent fermement ces déclarations sexistes et inacceptables, qui ne reflètent en rien les valeurs que nous défendons. Notre comité d’éthique sera saisi de ce… — Yvan Verougstraete (@YVerougstraete) June 10, 2026

Laurent Hacken ne s’est pas encore exprimé publiquement.

BX1 – Photo : Instagram @bonsoirmelanie