Le fédéral lance un marché public pour le réaménagement du parc du Cinquantenaire

Sur proposition du ministre chargé de Beliris Bernard Quintin, le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur la passation d’un marché public relatif au réaménagement du parc du Cinquantenaire à Bruxelles, annonce son cabinet dans un communiqué.

Ces travaux de réaménagement portent sur le renouvellement des espaces verts et massifs, le réaménagement des cheminements, le réaménagement de la piste d’athlétisme et la création de terrains de sports, ainsi que la pose d’un système de récupération d’eau des toitures des musées et d’irrigation, la restauration de certains escaliers monumentaux et la pose d’un éclairage des chemins et du patrimoine historique.

► Voir aussi | Réaménagement du parc du Cinquantenaire: le comité Tervueren-Montgomery s’inquiète



Il permettra également de récréer l’axe historique du pavillon Horta et d’améliorer les liaisons Est-Ouest, détaille le communiqué.

Belga