Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes insiste sur la place de celle-ci

Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes (CEFH) s’est interrogé vendredi sur la place qu’occupera réellement l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les grands chantiers de la nouvelle majorité régionale.

Cette instance d’avis officielle de la Région, composée de partenaires sociaux, de représentant·e·s des Conseils des femmes francophones et néerlandophones, d’associations de terrain et d’universitaires, constate qu’au sein du gouvernement, trois des quatre femmes ont été nommées secrétaires d’État. Selon le Conseil, cela interroge l’équilibre effectif des responsabilités.

Plus largement, le Conseil s’inquiète de la faible visibilité du gender mainstreaming et du gender budgeting dans la Déclaration de Politique Générale, alors qu’il s’agit d’obligations légales depuis 2012.

Le CEFH a par ailleurs alerté, dans un communiqué l’effet disproportionné que risque d’avoir le moratoire sur l’emploi dans la fonction publique et la réduction des subsides, sur les femmes, majoritaires dans les secteurs concernés.

Le gouvernement affiche par ailleurs l’objectif de “tendre vers 70 % de taux d’emploi d’ici à 2030“. “Or, le taux d’emploi des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes. Cet objectif ne pourra être atteint sans actions spécifiques en faveur des femmes: augmentation des places d’accueil de la petite enfance; formations professionnelles adaptées aux réalités des femmes; soutien aux aidants-proches; féminisation de secteurs professionnels aujourd’hui majoritairement masculins; lutte contre les discriminations à l’embauche et les violences sexistes et sexuelles au travail; accompagnement ciblé via Actiris et le VDAB“.

Le CEFH appelle en outre le gouvernement Dilliès à enfin concrétiser l’intégration de clauses diversité et égalité dans les marchés publics, annoncée publiquement en avril 2025 à la suite des menaces de l’administration de Donald Trump.

Le Conseil demande également le maintien d’un Conseil à part entière dédié uniquement à l’égalité femmes-hommes et doté de moyens suffisants.

