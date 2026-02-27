La commission de l’Égalité des chances et des Droits des femmes ne sera pas rétrogradée en groupe de travail

La commission de l’Égalité des chances et des Droits des femmes du Parlement bruxellois reste une commission permanente à part entière, a annoncé vendredi matin le président de l’assemblée Bertin Mampaka (MR), devant les députés bruxellois réunis en séance plénière.

Les services du parlement bruxellois avaient proposé de rétrograder la commission en groupe de travail. Une perspective qui avait été relevée avec inquiétude notamment par Zakia Khattabi (Ecolo) mais aussi par d’autres, du côté du PS, dans la majorité.

Selon le quotidien Le Soir, les services du parlement proposaient de revenir à la situation de 2019, avec un groupe de travail pouvant “émettre des avis soit d’initiative, soit à la demande d’une autre commission, voire effectuer du travail législatif“. Exit, par contre, le contrôle politique et l’examen budgétaire.

La proposition a fait rugir certains dans l’opposition (e.a. Ecolo et PTB), mais aussi dans la majorité (Jamal Ikazban, PS).

Tant Loubna Azghoud (MR) que Jamal Ikazban (PS) ont souligné en séance, vendredi, que la demande de maintien de la commission émanait de tous les rangs de la majorité. La proposition initiale émanait des services du Parlement, et non du MR comme certains en avaient fait circuler la rumeur, ont-ils aussi précisé.

Belga – Photo : Belga Image