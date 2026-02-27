Anderlecht : après 70 ans d’oubli, la rue Van Soust s’apprête à changer de visage

La rue Van Soust, qui traverse Anderlecht, Molenbeek et touche même Dilbeek, a longtemps été invisible sur la carte des priorités urbaines. Abandonnée depuis près de 70 ans, elle porte encore les traces d’un temps où les trottoirs et la chaussée n’étaient qu’un souvenir, et où les nids-de-poule dictaient la circulation. Pour beaucoup de riverains, cette rue est restée « la rue des oubliés », un symbole de négligence dans un quartier pourtant animé.

La situation s’explique en partie par la complexité administrative : bien que la rue soit majoritairement sur Anderlecht, elle touche deux autres communes, ce qui a souvent ralenti les initiatives pour la remettre en état. Mais désormais, les choses avancent. Les études de faisabilité et les démarches administratives sont terminées, et un entrepreneur devrait être désigné dès mars pour lancer les travaux.

La cheffe de cabinet de l’échevin des travaux publics d’Anderlecht détaille les ambitions du projet : “La rue Van Soust va devenir une rue résidentielle avec un caractère paysager, pour améliorer l’espace public. Des chicanes seront implantées tout le long pour assurer la sécurité et permettre une circulation sécurisée pour tous.” Le budget est déjà bouclé, combinant fonds communaux et régionaux, précise la cheffe de cabinet: “Pour tous les travaux prévus, nous avons une enveloppe d’environ 700.000 euros, avec une participation de 600.000 euros de Bruxelles Mobilité pour améliorer la tranquillité et la mobilité sur la rue. Les travaux seront phasés pour que toute la rue ne soit pas fermée en même temps, avec des informations régulières aux habitants des trois communes.”

Le chantier prévoit une refonte complète de la rue, avec trottoirs, revêtements neufs, aménagements paysagers et dispositifs de sécurité. L’objectif est de rendre la rue plus fonctionnelle, mieux structurée, tout en intégrant des solutions pour le drainage et la circulation.

Azad Yagirian