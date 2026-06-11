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Anderlecht : cinq armes à feu et plus de 2.000 munitions saisies lors d’une perquisition

Une perquisition menée début juin à Anderlecht a conduit à la découverte d’un important arsenal.

La police de la zone Bruxelles-Midi a saisi cinq armes à feu et 2.340 munitions lors d’une perquisition menée le 3 juin à Anderlecht dans le cadre d’une enquête pour menaces, a-t-elle indiqué jeudi.

L’opération s’est déroulée dans un logement situé rue Eloy. Les services d’intervention de la zone de police y ont découvert cinq armes à feu de différents calibres ainsi qu’un important stock de munitions. Les policiers ont également saisi le matériel informatique présent sur place. Un suspect a été privé de liberté et mis à la disposition du parquet.

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Selon la police, une juge d’instruction a ensuite inculpé l’intéressé du chef de menaces verbales avec ordre ou sous condition, de détention d’armes prohibées, de détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation ainsi que de détention illégale de chargeurs et de munitions pour armes à feu soumises à autorisation. À l’issue de sa comparution devant la magistrate instructrice, le suspect a été placé sous mandat d’arrêt.

La perquisition s’inscrivait dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite de faits de menaces. La police n’a pas communiqué davantage de détails sur l’identité du suspect ni sur les circonstances ayant conduit à l’ouverture du dossier.

Belga – Photo : Police zone Bruxelles-Midi

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