Un athlète de la Forestoise sacré Champion de cross country de la région de Bruxelles-capitale

Chez les hommes, en catégorie seniors, l’épreuve phare de ces Championnats de cross-country de la région de Bruxelles-Capitale, la course a accouché d’un triplé de la Forestoise. Le nouveau roi bruxellois de cette discipline s’appelle Rodrigue Bziyaremye (CSF).

C’est dans l’écrin de verdure du Parc Astrid, à Anderlecht, que s’est jouée la bataille pour devenir le nouveau maître du cross-country de la région de Bruxelles-Capitale. Avec sa montée d’une centaine de mètres, ses virages offrant de nombreuses relances, et ses descentes qui font du bien aux jambes, le tout tracé dans un cadre bucolique, ce parc a ravi les amateurs du cross-country.

En seniors hommes, ils étaient 4 à partir à l’assaut de 9 600 mètres. Lors des premiers instants de la course, Rodrigue Bziyaremeye (CSF) bagarre en tête avec Théo De Smedt (CSF). Mais, alors que le premier tour n’est pas encore entamé, Rodrigue place une accélération, à laquelle Théo ne peut physiquement répondre, et creuse progressivement l’écart pour s’envoler vers son premier titre de Champion de cross-country de la région de Bruxelles-Capitale. Derrière, Théo se bat contre lui-même jusqu’à la ligne d’arrivée. Jusqu’au bout de son effort, il va décrocher une belle médaille d’argent. Et c’est Nicolo Caïro (CSF), qui monte sur la troisième marche du podium.

Chez les juniors, deux garçons ont répondu présent pour une course qui les emmènera à travers le parc anderlechtois pendant 7 200 mètres. Comme lors de la course des Seniors le vainqueur, Nathan Hoquet, s’impose en solitaire. Appartenant à un club néerlandophone, le Brusselse Atletiekvereniging (BAV), il n’a pas pu prétendre à être officiellement désigné Champion de la région de Bruxelles-Capitale.

Rendez-vous l’année prochaine pour celles et ceux qui voudraient aussi enfiler les lauriers décernés aux champions et aux championnes bruxellois de cross-country.

■ Reportage de L. Vandormael, et G. Flahaux